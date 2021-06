Musique et jonglerie au temps du Moyen Age Musée de la tour abbatiale, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Amand-les-Eaux.

le samedi 3 juillet à 17:00

Dans le cadre de l’exposition « Sous les bottes des archéologues, plongée au cœur de l’histoire amandinoise », réalisée conjointement avec l’INRAP (Institut national de recherches en archéologie préventive) et la Ville de Saint-Amand-les-Eaux, des animations sont proposées de 17h à 21h sur le parvis du Musée de la Tour abbatiale. Une ambiance médiévale pour un plaisir partagé La Compagnie l’Eléphant dans le boa propose des interludes musicaux et de jonglerie qui raviront tous les publics. **Les musiciens du Moyen Age** A la porte du musée, les musiciens distilleront une ambiance douce et harmonieuse avec leurs instruments originaux et leur envie de vous faire partager leur passion. A 17h – 18h – 19h – 20h Durée : 30 mn **Le jongleur médiéval** Grâce à sa dextérité et à son aisance, le jongleur épatera les petits et les grands avec des numéros de haut vol ! A 17h30 – 18h30 – 19h30 – 20h30 Durée : 20 mn

Entrée et animations gratuites. Port du masque en extérieur à proximité du Musée et respect de la distanciation physique.

Une ambiance médiévale, trois musiciens et un jongleur pour vous faire remontant le temps.

Musée de la tour abbatiale Grand Place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France



