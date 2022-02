Musique et imaginaire La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

La Médiathèque, le mercredi 2 février à 16:30

Retrouvez Marius Stieghorst et la comédienne Florie Dufour pour une conférence sur le thème « musique et imaginaire » dans le cadre du programme de concerts « Comédies, rêves et légendes » (Pierre et le Loup de Prokofiev, Ma mère l’Oye de Ravel et Les Comédiens de Kabalevsky) En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/). Retrouvez Marius Stieghorst et la comédienne Florie Dufour. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

2022-02-02T16:30:00 2022-02-02T17:30:00

