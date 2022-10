[Musique et humour] Les Banquettes Arrières Janzé Janzé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Janzé

[Musique et humour] Les Banquettes Arrières Janzé, 15 octobre 2022, Janzé. [Musique et humour] Les Banquettes Arrières

Allée de l’Yve Janzé Ille-et-Vilaine

2022-10-15 – 2022-10-15 Janzé

Ille-et-Vilaine « La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, il est beau beau beau ! Et youpi youpi tralala ! »

Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non. La vie est belle, mais pas pour tout le monde. Les Banquettes Arrières sont heureuses… mais par accident. Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire ! A grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce trio nous raconte la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté dans un tour de chant a capella. Avec leur style clownesque, Les Banquettes Arrières pratiquent l’humour avec une grande « H » pour défendre le féminisme. Et ça fait du bien ! A partir de 10 ans. Un spectacle écrit et interprété par Fatima Ammari-B, Cécile Le Guern, Marie Rechner

Mise en scène Les Banquettes Arrières

Arrangements vocaux Philippe Chasseloup – Jérémy Bachus – Phil Devaïl

Son et Lumière Toky Rakotoson / Guillaume Pinot

Costumes Caroline Leray billetterie@janze.fr +33 2 56 48 30 06 http://www.janze.fr/ Janzé

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Janzé Autres Lieu Janzé Adresse Allée de l'Yve Janzé Ille-et-Vilaine Ville Janzé lieuville Janzé Departement Ille-et-Vilaine

Janzé Janzé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/janze/

[Musique et humour] Les Banquettes Arrières Janzé 2022-10-15 was last modified: by [Musique et humour] Les Banquettes Arrières Janzé Janzé 15 octobre 2022 Allée de l'Yve Janzé Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Janzé

Janzé Ille-et-Vilaine