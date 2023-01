musique et foret Lugny Lugny Lugny Catégories d’Évènement: Lugny

Saône-et-Loire

musique et foret Lugny, 12 avril 2023, Lugny Lugny. musique et foret salle évènementielle place des halles Lugny Saône-et-Loire

2023-04-12 09:00:00 – 2023-04-14 17:00:00 Lugny

Saône-et-Loire Lugny Partez à la découverte des mystères de la foret à travers un jeu d’évasion grandeur nature!

Explorer les sons et les sous bois, repérer les traces et indices d’animaux, jouer avec les sols et les arbres… afin de percer le secret des foret qui nous entoure.

Au programme: chants, univers sonore, création végétale, immersion en foret.

12,13 et 14 avril de 9h à 17h.

Rdv salle évènementielle de Lugny (71260)

A la fin des trois jours balade en foret avec les parents. contact@3notesetclaire.fr https://www.3notesetclaire.fr/ Lugny

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Lugny, Saône-et-Loire Autres Lieu Lugny Adresse salle évènementielle place des halles Lugny Saône-et-Loire Ville Lugny Lugny lieuville Lugny Departement Saône-et-Loire

Lugny Lugny Lugny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lugny-lugny/

musique et foret Lugny 2023-04-12 was last modified: by musique et foret Lugny Lugny 12 avril 2023 Lugny Lugny, Saône-et-Loire salle evenementielle place des halles Lugny Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Lugny Lugny Saône-et-Loire