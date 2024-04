Musique et doudou Rouen, dimanche 30 juin 2024.

Attention succès ! Tétine en bouche et doudou en main, vos petits vont adorer ces concerts qui les initient à la musique classique, dans la douceur et la bonne humeur.

Les lumières sont tamisées et les tapis déployés au sol. Ici, tout est fait pour que les bouts de choux de 0 à 4 ans puissent bouger, dessiner, gazouiller, se lover dans les bras de leurs parents, faire des commentaires à haute voix et même toucher les instruments ! Entre comptines, chants traditionnels et répertoire classique, les musiciens s’adaptent aux tout-petits et les emmènent à l’aventure vers de nouvelles sensations musicales.

Séances 9h30, 10h30, 11h30

Tarif 5€

Début : 2024-06-30 09:30:00

fin : 2024-06-30

7 Rue du Docteur Robert Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie billetterie@operaderouen.fr

