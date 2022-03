Musique et danses traditionnelles picardes (circuit des écrivains de langue picarde du Vermandois) Vermand, 2 avril 2022, Vermand.

Musique et danses traditionnelles picardes (circuit des écrivains de langue picarde du Vermandois) Vermand

2022-04-02 16:00:00 – 2022-04-02 17:00:00

Vermand Aisne

Samedi 2 avril à 16h à la salle Charles Doublet de Vermand.

Avec Robert Lamouret, musicien et le groupe « Chés metteux d’fu » d’Harly

Passionné de musique et d’instruments traditionnels, Robert Lamouret invite le public à écouter et découvrir des airs d’épinettes, de pipasso (cornemuse picarde) et de bien d’autres instruments… De par son enthousiasme, il entraine son auditoire dans un véritable voyage initiatique riche de sonorités musicales et picardes !

Et comme la musique invite à danser, le groupe, Chés metteux d’fu d’Harly est du rendez-vous ! A travers leur représentation et leurs costumes, ces danseurs expriment une pratique peu connue de notre région et prouvent ainsi que notre culture régionale possède aussi cette tradition folklorique. L’enchainement joyeux de rondes, de gigues, de branles séduit et invite à la danse. Un spectacle pour les yeux et les oreilles !

Participation libre et gratuite.

contact@languepicarde.fr

M. Lamoureux

Vermand

