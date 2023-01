MUSIQUE ET DANSE – TRACAS #1 #2 Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx OT SUD MEUSE Montiers-sur-Saulx Catégories d’Évènement: Meuse

2023-02-22 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-22 20:00:00 20:00:00

Meuse Montiers-sur-Saulx Musique et danse.

Sortie de résidence de la Cie La Radicale.

Entrée libre – Conseillé à partir de 10 ans – Petite restauration Avec Bertrand Blessing, multi-instrumentiste et compositeur. Tracas #1 (40min).

Les tracas d’une vie.

Une danseuse face à elle-même, ses doutes et le temps qui passe.

Une exploration des fragilités du corps et de l’esprit. Tracas #2 (20min)

Les tracas d’un moment d’une vie.

Un homme qui dépose ses démons pour s’en affranchir.

Une re-découverte de son espace, une autonomie nouvelle, une fuite effrénée. +33 3 29 78 66 60 https://ecureypolesdavenir.com/2023/01/17/tracas-1-2/ Cie La Radicale

