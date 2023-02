MUSIQUE ET DANSE : KRAFAIT L’althéa, 15 avril 2023, Couffé .

MUSIQUE ET DANSE : KRAFAIT

2023-04-15 21:00:00 – 2023-04-15

Couffé

Loire-Atlantique

Krafait est une création née de la rencontre d’une danseuse (Marie-Julie Communeau) et d’une musicienne altiste (Daphnée Gaudefroy) ayant la même inspiration : mêler son, mouvement et matière. Guidées par la musique, et le papier kraft, elles explorent les méandres de la féminité et ses pièges…

Quant le mouvement et le son ne font plus qu’un, se croisent, se portent, se repoussent, s’entêtent… quand le papier se transforme, évolue, devient musique, deviens corps… nous rentrons dans un univers troublant et onirique où l’imaginaire s’étire en variation. Tout commence par un appel…

De qui ? De quoi ? Vers où ? Pourquoi ? Par une sensible mise en relation de la danseuse à travers la manipulation de la matière et de la musicienne avec le son, cet appel emmènera une femme dans l’abysse de la passion où elle finira par disparaître. Une mise en garde fantasmagorique, poétique, théâtrale et ludique de la féminité.

mairie@couffe.fr +33 2 40 96 50 05 https://www.couffe.fr/

