MUSIQUE ET DANSE « BANDE ORIGINALE »

2023-02-04 – 2023-02-04 Quand la musique écrite par les plus grands compositeurs pour les plus grands réalisateurs de cinéma vient rejoindre la danse, c’est un tout autre spectacle qui s’offre à vous…

On plonge rapidement dans l’ambiance des chefs-d’œuvre du 7e art, grâce aux voix familières des dialogues diffusés sur scène, puis on entre rapidement dans une autre dimension grâce à l’interprétation du couple de danseurs, qui offrent à ces musiques, un éclairage contemporain et donnent à voir un concert dansé mêlé de légèreté, d’onirisme et de grâce, mais aussi de force et d’animalité !

Les 9 musiciens de Bande Originale sur des arrangements instrumentaux ou chantés, relèvent ici le défi de remplacer tour à tour un orchestre symbolique, un big band de jazz ou un groupe de rock. Musique, danse et cinéma, par le groupe « Bande Originale » dernière mise à jour : 2022-10-12 par

