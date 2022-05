Musique et danse au Musée-Château d’Annecy Musée-château d’Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Musée-château d'Annecy, le samedi 14 mai à 18:00

MUSIQUE CLASSIQUE avec les groupes de musique de chambre du Conservatoire Coordination : Delphine Lebaud DANSE avec les élèves de danse jazz, classique & contemporaine du Conservatoire Coordination : Sabrina Sapia

Le Conservatoire d'Annecy anime les expositions du Musée-Château Musée-château d'Annecy Place du château, 74000 Annecy

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

