2022-06-06 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-06 17:30:00 17:30:00 Sur la digue Face à la Villa Louis

Lion-sur-Mer Calvados Ambiance D-day garantie sur la digue face à la Villa Louis !

Ambiance D-day garantie sur la digue face à la Villa Louis !

Sur le parquet situé entre la plage et la Villa, venez profiter des rythmes jazz, des démonstrations de lindyhop et de swing, et des initiations aux danses des années 40.

Sur le parquet situé entre la plage et la Villa, venez profiter des rythmes jazz, des démonstrations de lindyhop et de swing, et des initiations aux danses des années 40. Sur la digue Face à la Villa Louis Lion-sur-Mer

