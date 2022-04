Musique et collections Musée du peigne et de la plasturgie Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Musée du peigne et de la plasturgie, le samedi 14 mai à 20:00

Une Nuit des musées, placée sous le signe de la musique en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental du Haut-Bugey. De 20h à 23h de nombreuses interventions musicales de différents ensembles se succèdent dans les espaces du musée. Flûte à bec et clavecin, trio de flûtes traversières, ensemble de violoncelles, duo de guitare et chant, pièce pour guitare électrique, euphonium et trombone, musique répétitive… Durée des prestations musicales : de 10 et 15mn Début des cycles à 20h, 21h, 22h mais possibilité aussi de venir à tout moment dans la soirée. Entre visites et pauses musicales, le public est invité à découvrir l’exposition permanente au fil de différents interludes musicaux. Musée du peigne et de la plasturgie 88 cours de Verdun, 01100 Oyonnax Oyonnax La Forge Ain

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

