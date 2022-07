Musique et Chocolat Manthelan Manthelan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-07-30 14:00:00 – 2022-07-30 22:00:00

Indre-et-Loire Manthelan Musique et Chocolat est un évènement où l’on mêle la musique et le chocolat ! Animation conviviale autour de la chocolaterie de Manthelan.

Journée portes-ouvertes avec animations chocolatées ! Profitez d’une scène ouverte pour venir jouer entre musiciens amateurs, ou inscrivez votre groupe pour jouer vos morceaux !

Pour les non-musiciens, venez les applaudir et profiter des animations. Ouvert à tous et gratuit, venez partager un moment convivial ! Restauration possible sur place.

Structure gonflable gratuite pour les enfants.

