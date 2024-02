Musique et Chocolat Manthelan, samedi 27 juillet 2024.

Musique et Chocolat Manthelan Indre-et-Loire

Musique et Chocolat est un événement convivial où les musiciens amateurs de la région sont les bienvenus pour partager une scène ouverte et jouer ensemble.

La Chocolaterie de Manthelan organise en parallèle des animations et dégustations autour du chocolat !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 14:00:00

fin : 2024-07-27 23:00:00

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cadeauetchocolat.com

L’événement Musique et Chocolat Manthelan a été mis à jour le 2024-01-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire