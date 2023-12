Musique et Chants d’Italie du Sud Théâtre de la Ville Paris, 10 mars 2024, Paris.

Le dimanche 10 mars 2024

de 17h00 à 18h30

.Tout public. gratuit

TÉLAMURÉ : La passion et la joie de vivre qui caractérisent les fêtes populaires de l’Italie du Sud.

Né en 2008 de la rencontre à Paris de trois musiciens d’Italie du Sud, Télamuré Tarantella – Roots est une véritable explosion de voix, de rythme, d’énergie. Baignés depuis leur naissance dans la culture, les traditions, les couleurs de leur terre d’origine Francesco Rosa, Giovanni Semeraro et Francesco Semeraro nous projettent, dès les premières notes, dans un univers musical puissant et captivant, à la fois archaïque et actuel. La tarantella, la pizzica pizzica, la tammurriata expriment, dans l’interprétation du groupe, toute leur vivacité, leur vigueur et leur caractère à la fois ancestral et actuel. Télamuré tarantella-roots développe un style original qui, tout en respectant leurs racines traditionnelles et archaïques, valorise le côté « vivant » et spontané de ces musiques. Les rythmes obsessifs, qui dans le passé ont été à l’origine de véritables rituels de transe et de libération, resurgissent des instruments et des voix des musiciens avec une nouvelle et surprenante puissance, et se transmettent dans les pieds et les corps des spectateurs sous forme d’une danse instinctive et irréfrénable. La variété des instruments traditionnels, la puissance des voix et la naturelle présence scénique des musiciens, contribuent à rendre le concert de Télamuré.

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/les-bals/telamure +33142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/les-bals/telamure

Télamuré