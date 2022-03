Musique et cerveau : de la neuroimagerie à la clinique Marseille 11e Arrondissement, 12 mars 2022, Marseille 11e Arrondissement.

Apprendre un instrument de musique modifie le cerveau et produit des effets de neuroplasticité tels que la reconfiguration des régions auditives, motrices et de la mémoire. Ainsi, l’entraînement musical est devenu un domaine d’étude privilégié des neurosciences cognitives afin de mieux comprendre comment l’acquisition d’une expertise dans un domaine comme la musique change profondément ce que nous sommes, psychologiquement et biologiquement.



Nous illustrerons ces changements à partir de résultats scientifiques marquants et discuterons les grandes hypothèses proposées pour expliquer comment la pratique individuelle et collective de la musique change notre fonctionnement cognitif et permet même de « soigner » le cerveau. Notamment, dans le domaine des maladies neurodégénératives, la musique est intéressante dans la régulation de l’humeur mais elle est surtout une stimulation cognitive qui nous a permis de révéler, chez des patients Alzheimer à un stade sévère, des capacités d’apprentissages insoupçonnées.

Hervé Platel est professeur à l’Université Caen-Normandie, Inserm U 1077, Caen. Apprendre un instrument de musique modifie le cerveau et produit des effets de neuroplasticité tels que la reconfiguration des régions auditives, motrices et de la mémoire.

