2023-07-08

Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron EUR Cie le Plus Petit Espace Possible et l’imprimerie ZYX, imprimerie nomade de typographie.

Elise Chatelain (trombone) et Séverine Fel (tuba) chevilles ouvrières…

Et selon les dates : trompette, sax, grosse caisse, percussions, danse, accordéon… Spectacle tout public. Organisé par la Mairie de Sévérac.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 18h30.

LA MANIF’

Déambulation joyeuse. Avec la participation des écoles de la Commune.

Lire, écrire et débattre sur la joie, le plaisir, le bonheur immédiat ou à venir.

Créer des slogans à partir de ces idées.

Réaliser les affiches avec les techniques de la typographie (lettres en bois) et du pochoir.

S’initier au « soundpainting »

Manifester : Porter ces messages sur la place publique et en musique ! Suive de LA FANFARE D’OCCASION

La Fanfare D’occasion est une petite fanfare ultra-mobile qui n’en fait qu’à sa tête et qui ne tient pas en place.

La Fanfare D’occasion ou libre vagabondage orchestré. La Mairie de Sévérac d’Aveyron lance sa saison estivale 2023 avec deux troupes de musique et arts visuels “La Manif'” et “La Fanfare d’occasion” ! Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

