Musique équatorienne et d’ Amérique du Sud Cerizay, 26 août 2022, Cerizay.

Musique équatorienne et d’ Amérique du Sud Parc du Puy Genest Avenue du Général Marigny Cerizay

2022-08-26 – 2022-08-28 Parc du Puy Genest Avenue du Général Marigny

Cerizay Deux-Sèvres Cerizay

EUR La rencontre ” A voix de femmes ” est un rendez-vous incontournable de la fin d’ été en Bocage. Les Dames de Choeur invitent d’ autres choristes à les rejoindre pour un stage du 26 au 28/08/22 (inscription au Conservatoire) avec Elodie Suarez, autour d’ un répertoire de musiques d’ Amérique du Sud.

Dimanche après-midi, profitez de la balade chantée, animée par les choristes et le trio Abilus, composé d’ Elodie et Xavier à la voix et Sophie à l’accordéon. Sa chanson d’ aujourd’hui, inspirée des poètes équatoriens, nous touche par sa pointe d’ exotisme évidente et sa singularité indéniable.

+33 5 49 65 34 63

