MUSIQUE ENSEMBLE Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

MUSIQUE ENSEMBLE Gignac, 14 mars 2022, Gignac. MUSIQUE ENSEMBLE Gignac

2022-03-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-14 21:00:00 21:00:00

Gignac Hérault Gignac Dans la diversité des pratiques instrumentales ou vocales, et des esthétiques abordées, les ensembles de pratiques collectives associent des élèves musiciens dans le cadre de leur parcours de formation, mais également des musiciens amateurs du territoire, dans des dynamiques partagées. Dans la diversité des pratiques instrumentales ou vocales, et des esthétiques abordées, les ensembles de pratiques collectives associent des élèves musiciens dans le cadre de leur parcours de formation, mais également des musiciens amateurs du territoire, dans des dynamiques partagées. Dans la diversité des pratiques instrumentales ou vocales, et des esthétiques abordées, les ensembles de pratiques collectives associent des élèves musiciens dans le cadre de leur parcours de formation, mais également des musiciens amateurs du territoire, dans des dynamiques partagées. Gignac

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse Ville Gignac lieuville Gignac Departement Hérault

Gignac Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/

MUSIQUE ENSEMBLE Gignac 2022-03-14 was last modified: by MUSIQUE ENSEMBLE Gignac Gignac 14 mars 2022 Gignac Hérault

Gignac Hérault