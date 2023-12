Musique en Tribu – Roda Pan Piper Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Musique en Tribu – Roda Pan Piper Paris Paris, 28 janvier 2024, Paris. Le dimanche 28 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. payant À : : 12 EUR

Prêt pour un voyage musical entre Paris, Rio et Bahia ? Rendez-vous avec la Musique en Tribu le dimanche 28 janvier 2024 à 15h au Pan Piper ! La Roda « Musique en Tribu » c’est le concert festif et familial autour de la Musique brésilienne, le dimanche après- midi au Pan Piper : les musiciens s’installent en cercle au centre de la salle entourés par le public pour un voyage musical entre Paris, Rio et Bahia. Au programme sambas et musique populaire brésilienne. À l’écran, les paroles projetées permettent de chanter tous ensemble ! Line Up : Chant : Marianne Feder Chant/ Guitare : Vincent Muller Percussions : Julio Gonçalves Basse : Ricardo Feijao Percussions : Kayode Encarnaçao + Guests **** Informations complémentaires **** Concert debout Style musical : Samba et Musique Populaire Brésilienne Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

