«Musique en Tribu» Le rendez-vous des familles autour des musiques du monde Pan Piper Paris, 2 avril 2023, Paris.

Le dimanche 02 avril 2023

de 14h30 à 18h00

. payant A partir de : : 12 EUR

“Musique en tribu” est le rendez-vous festif & familial autour des Musiques du Monde, pour toute la tribu de 3 à 99 ans ! Avec des spectacles jeunes publics, des concerts, des ateliers vocaux et musicaux, une pause goûter aux milles saveurs et des bals dansants. Au Pan Piper à Paris 11 les dimanches après-midi.

Au programme de ce dimanche 2 avril 2023 : Musique Brésilienne avec Vicente et Marianna Orchestra, Conte Musical « Joao le poisson et Marina la Papillonne », Roda da Familia pour chanter en famille + ateliers d’éveil et de percussions pour les enfants.

Détail du programme :

15h Conte Musical Joao et Marina la Papillonne :

João est un poisson de Salvador de Bahia, Marina est une mignonne petite papillonne de l’île de Rhodes qui, fuyant un mariage arrangé avec l’aide de Poséidon (en personne), se trouve recueillie après une terrible tempête par l’animal aquatique… Une histoire d’amour improbable qui parle d’exil, d’inégalités et de tolérance et raconte surtout, sous la forme d’un conte musical illustré et joyeux, la belle vitalité de la musique et de la culture traditionnelle brésilienne.

16h30 RODA DA FAMILIA :

Qu’est-ce que c’est ? Un moment familial et festif pour chanter en famille des sambas et chansons de la Musique Populaire Brésilienne.

+ Pour les enfants : atelier de percussions et éveil musical.

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pan-piper.com/live/events/musique-en-tribu-le-rendez-vous-des-familles-autour-des-musiques-du-monde-2/ https://fb.me/e/3mNCShaID https://fb.me/e/3mNCShaID https://web.digitick.com/musique-en-tribu-le-rendez-vous-des-familles-autour-des-musique-le-pan-piper-paris-02-avril-2023-css5-panpiper-pg101-ri9483165.html

