Le dimanche 14 mai 2023

de 14h30 à 18h00

A partir de : : 12 EUR

Musique en tribu revient swinger dimanche 14 mai à partir de 14h30 au Pan Piper ! Musique en Tribu , « Ça swingue » Dimanche 14 mai 2023 à 14h30 au Pan Piper ! Choeurs de l’Association les Musiterriens Accompagnés par Vincent Muller et Ziggy Mandacé à la guitare. Direction : Marianne Feder L’Association les Musi’terriens est devenue incontournable pour tous les férus des musiques du monde à Paris 11ème, développant des activités à la fois de diffusion, de formation, d’action culturelle et de création de spectacles autour des musiques du monde, avec pour vocation de transmettre un répertoire riche et original à ses adhérents, à l’image des musiques actuelles du monde, faites de mélanges entre musiques savantes et traditions orales. Roda Swing Un moment festif, où on se rassemble autour des musiciens, pour découvrir et chanter tous ensemble, en famille, des chansons du répertoire swing ! Avec : Marianne FEDER (chant), Ziggy Mandacé (guitare/ chant) , Vincent Muller ( guitare : chant ), Martin Morand ( clavier) , Erik Maunoury ( batterie) , Ricardo Feijao ( basse ) Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

