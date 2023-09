Musique en Tribu au Pan Piper: Concert familial de Musiques du Monde Pan Piper Paris Paris, 8 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 08 octobre 2023

de 15h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans. payant

De Salvador da Bahia à Johannesburg, venez chanter en famille le dimanche 8 octobre dés 15h au Pan Piper

Musiques brésiliennes et Sud-africaines ainsi qu’un atelier de Gumboots (percussions corporelles sud-africaines), pour tous à partir de 3 à 99 ans

Musique en Tribu est de retour le 8 octobre 2023 au Pan Piper, 2 impasse Lamier Paris 11, de 15h à 18h

Programme

15h :Roda de Vicente e Marianna ( Musiques Brésiliennes) et Concert de Sam Tshabalala (Musique Sud-africaine)

16h Pause Goûter et gâteaux maisons

16h30: Atelier Gumboots animé par Sam Tshabalala

» De Salvador da Bahia à Johannesburg » Un moment festif proposé par Les Musiterriens – Association des Musiques Actuelles du Monde où on se rassemble en famille autour des musiciens pour découvrir et chanter tous ensemble des chansons du Monde.

Nous voyagerons du Brésil à l’Afrique du Sud avec Sam Tshabalala chanteur et guitariste sud-africain en spécial Guest et tous les musiciens du Vicente e Marianna Orchestra avec Julio Gonçalves, Ricardo Feijao, Kayode Encarnação et Jonathan Edo

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pan-piper.com/live/events/musique-en-tribu-de-salvador-da-bahia-a-johannesburg-2/ https://www.facebook.com/events/295274889615344/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A244569951759653%7D%7D]%22%7D https://www.facebook.com/events/295274889615344/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A244569951759653%7D%7D]%22%7D https://web.digitick.com/musique-en-tribu-de-salvador-da-bahia-a-johannesburg-concert-le-pan-piper-paris-08-octobre-2023-css5-panpiper-pg101-ri9753519.html

Les Musiterriens