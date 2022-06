Musique en Périgord : Musique et Poésie Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: 24620

Musique en Périgord : Musique et Poésie Les Eyzies, 25 septembre 2022, Les Eyzies. Musique en Périgord : Musique et Poésie Chapelle Saint-Martin 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-09-25 20:30:00 – 2022-09-25 Chapelle Saint-Martin 30 Rue du Moulin

Poèmes d'Eve Ricard sur des photographies de Matthieu Ricard accompagnés par le Duo Devin, piano et violon

