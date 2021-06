Musique en Panoramique Ville de Saint-Etienne, 21 juin 2021-21 juin 2021, Saint-Étienne.

**Musique en panoramique :** 8 Livestream depuis des lieux insolites ——————————————————————– **Concerts diffusés en ligne sur** [**saint-etienne.fr**](https://www.saint-etienne.fr/f%C3%AAtedelamusique2021) **et sur les réseaux sociaux de la Ville de Saint-Étienne** ### Cette année, même si l’heure n’est pas encore aux grands rassemblements, la Ville de Saint-Étienne voit les choses en grand et vous propose une Fête de la Musique en panoramique ! Pour mettre en valeur les nombreuses esthétiques de la scène stéphanoise, la Ville a orchestré des captations vidéo réalisées non plus dans des salles de concert, mais dans des sites remarquables de notre territoire. La programmation vous emmènera, entre autres, à bord d’un bateau de croisière, au sommet du Gouffre d’Enfer, mais aussi sur les terrasses de l’Hôtel-de-Ville. Au Programme : ————– * **18h00 :** **Des Astronautes au Pax** MAESTRO – Les Vauriens de la galaxie _Spectacle jeune public – à partir de 6 ans_ * **18h15 :** **Vivace, de la partition à la rap session** _Sur les terrasses de l’Hôtel de Ville_ * **18h30 :** **Des toits à la Serre des Beaux-Arts by le Fil** * **18h45 :** **Croisière musicale dans les Gorges de la Loire** * **19h00 :** **Électro au Parc de Montaud** * **19h15 :** **Noisy Rock au Gouffre d’enfer** * **19h30 :** **Polyphonies au musée d’Art et d’Industrie** **19h45 :** **Entrez dans la Demeure Chamoncel !**

