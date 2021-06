Musique en Omois : Les fils du facteur + The Buns Bonnesvalyn, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bonnesvalyn.

Musique en Omois : Les fils du facteur + The Buns 2021-07-09 20:00:00 – 2021-07-09

Bonnesvalyn Aisne Bonnesvalyn

/! jauge à 999 personnes

Les Fils du Facteur

Venus au monde il y a 7 ans avec une guitare et un accordéon dans les mains, Les Fils du Facteur ont arpenté autant de rues, de bars, et de fêtes que leur paternel avant de trouver l’adresse des scènes et du studio. Et si depuis leur poésie a traversé les rivières, les lacs et maintenant les océans, c’est qu’elle affirme, questionne et ironise avec empathie sur des thèmes universels. Éclectique et sincère, leur Chanson française mais suisse a su trouver son public jusqu’en France, en Belgique et au Canada.

Concert accompagné d’une interprétation en langue des signes par la chansigneuse Perrine Diot.

The Buns

The Buns (les « chignons ») ? Le nom annonce la couleur : des filles, un joyeux mélange de frivolité et de virulence rock, à l’image de leur musique, un garage sans fioritures (à deux), qui conserve, dans les voix et la mélodie, une enchanteresse douceur pop.

Après l’ep « The true story of Molly Jin & June Cooper » (2013) et un single « I Want » (2014) qui jouaient, avec une bonne dose de second degré, sur une image de dactylos fifties en pleine émancipation garage, le duo féminin revient avec un premier album réalisé par le pape de l’enregistrement analogique Liam Watson (The White Stripes, The Kills, etc.) qui remet les choses à leur place : on a affaire à un groupe dense, puissant, sans fioritures, moderne et toujours plein d’humour.

com@labiscuiterie.org +33 9 88 18 22 34 https://www.musique-en-omois.com/?-Bonnesvalyn-

© Maxime Genoud