Musique en Omois : La caravane passe + Two faces Château-Thierry, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Château-Thierry.

Musique en Omois : La caravane passe + Two faces 2021-07-13 19:00:00 – 2021-07-13 00:00:00

Château-Thierry Aisne Château-Thierry

/! jauge à 999 personnes

La Caravane Passe

Dans La Caravane Passe , le point de vue est toujours celui du voyageur. Depuis bientôt vingt ans, Toma Feterman entraîne son groupe – et nous tous ensuite – dans un double trajet à travers les musiques des Est et des Sud de l’Europe, puis dans des tournées internationales qui s’arrêtent partout où des spectateurs rêvent de partir.

« La musique populaire doit créer du lien » dit Toma. « Aux concerts de La Caravane Passe, nous disons qu’avec nous, les gens peuvent devenir gitans au moins un jour dans leur vie. »

Two Faces

Two Faces c’est deux frères d’âme dont l’univers sonore, à la frontière entre Brit Rock et French Touch, est marqué par une atmosphère cinématographique singulière. Ils parlent le langage de leur génération, vacillante devant leurs propres incertitudes et celles du monde qui les entoure.

D’une sensibilité latente, Two Faces expose l’incessante lutte entre la lumière et l’ombre avec des mélodies hypnotisantes, des arrangements électro rock puissants et deux voix profondes et complémentaires.

com@labiscuiterie.org +33 9 88 18 22 34 https://www.musique-en-omois.com/?-Chateau-Thierry-

/! jauge à 999 personnes

La Caravane Passe

Dans La Caravane Passe , le point de vue est toujours celui du voyageur. Depuis bientôt vingt ans, Toma Feterman entraîne son groupe – et nous tous ensuite – dans un double trajet à travers les musiques des Est et des Sud de l’Europe, puis dans des tournées internationales qui s’arrêtent partout où des spectateurs rêvent de partir.

« La musique populaire doit créer du lien » dit Toma. « Aux concerts de La Caravane Passe, nous disons qu’avec nous, les gens peuvent devenir gitans au moins un jour dans leur vie. »

Two Faces

Two Faces c’est deux frères d’âme dont l’univers sonore, à la frontière entre Brit Rock et French Touch, est marqué par une atmosphère cinématographique singulière. Ils parlent le langage de leur génération, vacillante devant leurs propres incertitudes et celles du monde qui les entoure.

D’une sensibilité latente, Two Faces expose l’incessante lutte entre la lumière et l’ombre avec des mélodies hypnotisantes, des arrangements électro rock puissants et deux voix profondes et complémentaires.

FMO