Musique en fête Mios, 17 juin 2022, Mios.

Musique en fête Parc Birabeille Allée de Val de San Vicente Mios

2022-06-17 – 2022-06-17 Parc Birabeille Allée de Val de San Vicente

Mios Gironde

Samedi 7 mai prochain, l’Espace de Vie Sociale de Mios de l’Association Le Roseau organise la 5ème édition de la bibliothèque vivante à la Médiathèque municipale de Mios, en partenariat avec la Ville de Mios.

Celle-ci sera consacrée aux EXTRA ordinaires de notre territoire.

Des personnes en situation de handicap avec de très beaux parcours de réussite, qu’ils viendront partager avec vous !

Venez échanger en petit groupe avec ces femmes et hommes en toute simplicité : 20min pour découvrir des parcours forts, courageux et sincères !

Programme de l’après-midi :

De 14h à 17h : présentation de tous les livres vivants

17h30 : Lecture de contes africains par Rémi Boussengui

Gratuit et ouvert à tous

On vous attends nombreux et nombreuses !

Parc Birabeille Allée de Val de San Vicente Mios

dernière mise à jour : 2022-04-21 par