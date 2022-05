Musique en Fête Mios, 17 juin 2022, Mios.

Musique en Fête Parc Birabeille Allée de la Plage Mios

2022-06-17 – 2022-06-17 Parc Birabeille Allée de la Plage

Mios Gironde Mios

EUR Les élèves de “Music en Leyre” et de “Melt’Sing Potes” débuteront cette belle soirée sur la scène de la Guinguette !

Les “O City Vipers” vous donnent ensuite rendez-vous pour vous déhancher au rythme du Jazz New Orleans des années 20 et 30.

Puis rendez-vous dans le parc pour finir la soirée au son pop-rock de Dorian D !

Restauration et buvette sur place.

Les élèves de “Music en Leyre” et de “Melt’Sing Potes” débuteront cette belle soirée sur la scène de la Guinguette !

Les “O City Vipers” vous donnent ensuite rendez-vous pour vous déhancher au rythme du Jazz New Orleans des années 20 et 30.

Puis rendez-vous dans le parc pour finir la soirée au son pop-rock de Dorian D !

Restauration et buvette sur place.

+33 5 56 26 66 21

Les élèves de “Music en Leyre” et de “Melt’Sing Potes” débuteront cette belle soirée sur la scène de la Guinguette !

Les “O City Vipers” vous donnent ensuite rendez-vous pour vous déhancher au rythme du Jazz New Orleans des années 20 et 30.

Puis rendez-vous dans le parc pour finir la soirée au son pop-rock de Dorian D !

Restauration et buvette sur place.

Mairie Mios

Parc Birabeille Allée de la Plage Mios

dernière mise à jour : 2022-04-15 par