Musique en fête Haute-Rivoire, 18 septembre 2021, Haute-Rivoire. Musique en fête 2021-09-18 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-18 01:00:00 01:00:00

Haute-Rivoire Rhône Haute-Rivoire L’association Music’AL organise “Musique en fête” avec des groupes locaux : pop rock, rock, reggae… Foodtruck burger et buvette sur place. sandy.and69@gmail.com +33 6 12 11 40 90 dernière mise à jour : 2021-09-09 par OTI des Monts du Lyonnais

