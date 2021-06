MUSIQUE EN FETE Béziers, 21 juin 2021-21 juin 2021, Béziers.

MUSIQUE EN FETE 2021-06-21 18:00:00 – 2021-06-21

Béziers 34500

Dans le cadre de la Fête de la Musique, la Pastorale du Tourisme et des Loisirs de Béziers fête la musique au cœur de la cathédrale Saint Nazaire.

Marie-Hélène Mas, clavecin, Olivier Papillon, violon et Laurent Antonelli, récitant, ouvre la première partie de cette soirée dès 18h pour un voyage musical et poétique intitulé « Chant et couleur ».

En seconde partie de soirée, dès 19h, place au « Kiosque à musique par les musiciens et invités de la Lyre Bitteroise ».

Sous la direction de Victor Madrènes, saxophones, trombones, trompettes, percussions et orgues reprennent Haendel, Bach ou encore Debussy.

Avec la participation du titulaire des orgues de Saint Nazaire, Jean Dekyndt et l’association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale Saint-Nazaire de Béziers.

Entrée libre

