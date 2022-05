Musique en fête- Avec l’école de musique Canisy-Marigny- Le 07 et 10 juin 2022 Bourgvallées Bourgvallées Catégories d’évènement: 50750

Bourgvallées 50750 Le Mardi 07 juin à 17h à la Médiathèque de Bourgvallées : découverte des instruments de musique

Le Vendredi 10 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Canisy : Concert- Professeurs et élèves Le Mardi 07 juin à 17h à la Médiathèque de Bourgvallées : découverte des instruments de musique

Le Vendredi 10 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Canisy : Concert- Professeurs et élèves +33 6 42 36 55 38 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fassociation-animatheque.jimdosite.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1DmvRxBLg6JQqlv2QwBkHWDDwK4ZulNimB2CZbyDHtomA6e8cdRzvLrcE&h=AT2AOEySDaIr7xMhX-grtKe-UhqGtbDUL_OaIDa Le Mardi 07 juin à 17h à la Médiathèque de Bourgvallées : découverte des instruments de musique

