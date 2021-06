Illiers-Combray Camping Le Bois Fleuri - Montjouvin Eure-et-Loir, Illiers-Combray Musique en fête au camping le Bois Fleury à Illiers-Combray 19 juin 2021 Camping Le Bois Fleuri – Montjouvin Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

### Samedi 19 juin 2021 de 18h à 22h ### au Camping Le Bois Fleuri ### Montjouvin – Route de Brou 28120 Illiers-Combray avec [**Decibel**](https://www.facebook.com/decibelsmusic28/) [**Les Métronosiques**](https://www.facebook.com/lesmetronosiques) [**L École de Musique Municipale d’Illiers-Combray**](https://www.facebook.com/MusiqueIlliers) et d’autres musiciens _Dans le respect des protocoles Covid en vigueur_ _Nombre de place limité._ _Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte._ ### Samedi 19 juin 2021 de 18h à 22h ### au [**Camping Le Bois Fleuri**](http://www.camping-chartres.com/fr/) ### Montjouvin – Route de Brou 28120 Illiers-Combray

Entrée 5€ avec une consommation offert / gratuit- 12 ans

