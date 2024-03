Musique en famille Ka’fête ô mômes Lyon, mercredi 20 mars 2024.

Musique en famille Eveil musical & psychomoteur Mercredi 20 mars, 10h45 Ka’fête ô mômes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T10:45:00+01:00 – 2024-03-20T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T10:45:00+01:00 – 2024-03-20T11:30:00+01:00

L’atelier Musique en famille propose aux petits et leurs parents de vivre un moment d’éveil à la musique et au mouvement. Ensemble, vous découvrirez l’imaginaire de Jack le dragon et son amie la plume. Vos enfants entendront des sons et musiques variées, découvriront des instruments et agiteront les œufs maracas !!

Infos & réservation : atelier d’éveil musical & psychomoteur

Ka’fête ô mômes 53 montée de la Grande Côte Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.kafeteomomes.fr/evenement/musique-en-famille-2/ »}]