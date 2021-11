Ormes Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Loiret, Ormes Musique en Famille Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes Ormes Catégories d’évènement: Loiret

Ormes

Musique en Famille Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, 17 novembre 2021, Ormes. Musique en Famille

Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, le mercredi 17 novembre à 18:30

Dans le cadre du mois du film documentaire, la ville d’Ormes vous propose une soirée “Musique en famille”, avec la projection du film “Do, ré, mi, fa, sol, la ,si, do… Les Kummer” de Christophe de Ponfilly, précédé d’un concert par les familles des élèves de l’école de musique : les parents et les enfants, les frateries, les héritages…

Gratuit, sur inscritpion

Dans le cadre du mois du film documentaire Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes 2 rue Jean-Antoine de Baïf 45140 ORMES Ormes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T18:30:00 2021-11-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Ormes Autres Lieu Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Adresse 2 rue Jean-Antoine de Baïf 45140 ORMES Ville Ormes lieuville Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Ormes