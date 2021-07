Musique en Charolais Brionnais : Hommage à Bernard Dufoux « Souvenirs » Bois-Sainte-Marie, 3 août 2021-3 août 2021, Bois-Sainte-Marie.

Musique en Charolais Brionnais : Hommage à Bernard Dufoux « Souvenirs » 2021-08-03 – 2021-08-03 Rue Lamartine Chapelle Sainte-Avoye

Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

EUR Premier rendez-vous d’une soirée d’hommage au grand chocolatier Bernard Dufoux, cette rencontre dans l’intimité de la Chapelle Sainte-Avoye permettra d’évoquer en textes et en musique la vie et le parcours professionnel de ce grand ami et indéfectible soutien du festival.

Artistes :

Didier Voïta, textes

Eric-Maria Couturier, violoncelle

