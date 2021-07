Bois-Sainte-Marie Bois-Sainte-Marie Bois-Sainte-Marie, Saône-et-Loire Musique en Charolais Brionnais : Concert « Schumann & Mendelssohn » Bois-Sainte-Marie Bois-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Bois-Sainte-Marie

Saône-et-Loire

Musique en Charolais Brionnais : Concert « Schumann & Mendelssohn » Bois-Sainte-Marie, 6 août 2021-6 août 2021, Bois-Sainte-Marie. Musique en Charolais Brionnais : Concert « Schumann & Mendelssohn » 2021-08-06 – 2021-08-06 Le Bourg Eglise de Bois-Sainte-Marie

Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire Bois-Sainte-Marie 25 25 EUR Deux visages du romantisme allemand, avec les intimistes Contes de Fées de Schumann et le Trio en ré mineur de Mendelssohn, interprétés par le violoniste Daniel Rowland, l’altiste Rafaell Altino, la violoncelliste Maja Bogdanovic et la pianiste Juliana Steinbach. Programme :

Robert SCHUMANN (1810-1856)

Märchenbilder op.113

Félix MENDELSSOHN (1809-1847)

Trio n.1 op.49 en ré mineur http://musique-en-brionnais.com/ Deux visages du romantisme allemand, avec les intimistes Contes de Fées de Schumann et le Trio en ré mineur de Mendelssohn, interprétés par le violoniste Daniel Rowland, l’altiste Rafaell Altino, la violoncelliste Maja Bogdanovic et la pianiste Juliana Steinbach. Programme :

Robert SCHUMANN (1810-1856)

Märchenbilder op.113

Félix MENDELSSOHN (1809-1847)

Trio n.1 op.49 en ré mineur dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bois-Sainte-Marie, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Bois-Sainte-Marie Adresse Le Bourg Eglise de Bois-Sainte-Marie Ville Bois-Sainte-Marie lieuville 46.32963#4.35479