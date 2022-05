Musique en Bas Armagnac : Romantique pour cordes et piano Arthez-d’Armagnac, 22 août 2022, Arthez-d'Armagnac.

Musique en Bas Armagnac : Romantique pour cordes et piano Arthez-d’Armagnac

2022-08-22 18:00:00 – 2022-08-22

Arthez-d’Armagnac 40190 Arthez-d’Armagnac

20 EUR Rendez-vous au chai du Château des Moulles pour ce 3ème concert avec les lauréats de l’Académie Ravel et la Musique romantique pour cordes et piano.

Emmanuel Coppey, violon, Jean Sautereau, alto, Marc Coppey, violoncelle, Marta Fossas i Mallorqui, contrebasse et Nour Ayadi, piano interprètent le Trio pour piano, violon et violoncelle n°1 de MENDELSSOHN et la Quintette “la Truite” de SCHUBERT.

Rendez-vous au chai du Château des Moulles pour ce 3ème concert avec les lauréats de l’Académie Ravel et la Musique romantique pour cordes et piano : Emmanuel Coppey, violon, Jean Sautereau, alto, Marc Coppey, violoncelle, Marta Fossas i Mallorqui, contrebasse et Nour Ayadi, piano.

Rendez-vous au chai du Château des Moulles pour ce 3ème concert avec les lauréats de l’Académie Ravel et la Musique romantique pour cordes et piano.

Emmanuel Coppey, violon, Jean Sautereau, alto, Marc Coppey, violoncelle, Marta Fossas i Mallorqui, contrebasse et Nour Ayadi, piano interprètent le Trio pour piano, violon et violoncelle n°1 de MENDELSSOHN et la Quintette “la Truite” de SCHUBERT.

©taba

Arthez-d’Armagnac

dernière mise à jour : 2022-04-19 par CDT 40