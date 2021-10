Lisieux Théâtre Lisieux Normandie Calvados, Lisieux Musique Electroacoustique Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Théâtre Lisieux Normandie, le jeudi 5 mai 2022 à 20:00

Jean-Baptiste Favory, en résidence au CRD de Lisieux vous fera découvrir la musique electroacoustique, son histoire et ses paysages sonores. Un concert autour de ses œuvres servies par un acousmonium (orchestre de 16 haut-parleurs) réunira danseurs et professeurs qui joueront une œuvre du compositeur.

