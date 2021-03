Musique du monde – Cimetière Créole : Bonbon Vodou Espace Culturel Sainte-Anne, 20 mai 2021-20 mai 2021, St lyphard.

Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays.

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent inexplicablement percussions. JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien… « Métèque » – comme ce mot est noble – baigné par la douceur des 2 voix claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, ils distillent la joie et propagent leur onde amoureuse.

Avec ce nouveau spectacle, sans perdre de sa saveur, Bonbon Vodou, prend le chemin du cimetière, un Cimetière créole haut en couleur, aux fleurs multicolores, où ils nous invitent à mettre « un pied dans la tombe et danser de l’autre » et à entrer joyeusement dans leur cortège.

Questionnant toujours l’identité créole, ce 2ème opus sera encore plus poussé dans la recherche musicale. Deux titres seront réalisés par Piers Faccini, l’album sera réalisé par Jean Lamoot (Alain Bashung, Raphael, Dominique A…)

Avec de nombreux invités à retrouver : Laura CAHEN – Lili Cros & Thierry CHAZELLE – René LACAILLE – Danyel WARO…

Espace Culturel Sainte-Anne 2 Rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-20T20:30:00 2021-05-20T22:00:00