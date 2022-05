MUSIQUE DU MONDE À LA GUINGUETTE AU BOUT DE L’ILE, 11 septembre 2022, .

MUSIQUE DU MONDE À LA GUINGUETTE AU BOUT DE L’ILE

2022-09-11 – 2022-09-11

Réunis par l’envie de mettre sur scène des ambiances plus intimistes que dans leurs autres projets plus électriques, le trio produit une musique inspirée des pays d’Orient et d’Occident développant des compositions originales et sensitives créant une atmosphère tendre et cinématographique.

Concert en soirée.

Venez découvrir Murmur lors d’un concert à la Guinguette au Bout de l’île !

dernière mise à jour : 2022-04-30 par