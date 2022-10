Musique : « Dominique A », 11 janvier 2023, .

Musique : « Dominique A »



2023-01-11 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-11

Billetterie sur https://www.saisonculturellecahors.fr/

« Dominique A a changé le rock français à sa façon, sans jamais lui prendre la tête. Il a fait son chemin discrètement, a remporté des Victoires, écrit pour les plus grands, de Bashung à Daho. Aujourd’hui, la collection des vinyles de Dominique A occupe chez beaucoup une étagère, qui est comme un refuge. Plus de trente ans et quatorze albums plus loin, l’empreinte du A n’a cessé de s’étendre, à sa façon, sans fard, sans fanfare. Ceux qui ont assisté à ses concerts acoustiques comme électriques vous le diront : depuis La Fossette, Dominique A avance toujours plus loin sans jamais quitter ce sillon magnifique qui l’anime et le construit. »

Extrait de la biographie de Dominique A par Pierre Siankowski

©saisonculturellecahors

