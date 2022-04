Musique des plantes en balade Saint-Auban Saint-Auban Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Auban

Musique des plantes en balade Saint-Auban

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-30 17:00:00 17:00:00

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-30 17:00:00 17:00:00

Saint-Auban Alpes-Maritimes Saint-Auban Jean Luc Manneveau utilise les arts comme vecteur d’éducation à l’environnement pour mieux comprendre la vie et la richesse de la matière végétale. +33 6 18 31 13 19 Saint-Auban

