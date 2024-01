Musique des forces aériennes Rocher de Palmer Cenon, mercredi 31 janvier 2024.

Musique des forces aériennes Venez assister à la musique des forces aériennes, un concert de soutien au profit de l’Institut Bergonié. Mercredi 31 janvier, 20h30 Rocher de Palmer Tarif 21 €.

Début : 2024-01-31T20:30:00+01:00 – 2024-01-31T23:00:00+01:00

La Musique des forces aériennes regroupe une soixantaine de musiciens issu.es de conservatoires régionaux ou nationaux. Ils joueront un concert de soutien au profit de l’Institut Bergonié, seul centre de lutte contre le cancer de Nouvelle-Aquitaine.

L’orchestre travaille un large répertoire composé d’œuvres originales, de transcriptions classiques et d’adaptations modernes des musiques d’hier et aujourd’hui. L’Institut Bergonié contribue au progrès médical et au rayonnement international de la recherche en matière de prévention, de dépistage et de traitement du cancer. L’Institut, qui fait partie du réseau Unicancer, célébrait ses 100 ans en 2023. La Musique des forces aériennes est implantée sur la base aérienne 106 de Mérignac depuis 1977. Elle est placée sous la direction du lieutenant-colonel, chef de musique hors-classe Patrice Auneau et participe au rayonnement de l’armée de l’Air.

Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine

concert musique

Romain Rey