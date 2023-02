Musique Des Films De Miyazaki Par Le Grissini Project SALLE CORTOT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Musique Des Films De Miyazaki Par Le Grissini Project SALLE CORTOT, 16 février 2023, PARIS. Musique Des Films De Miyazaki Par Le Grissini Project SALLE CORTOT. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros. Après les succès de la saison dernière ils reviennent pour des soirées envoûtante dans la superbe Salle Cortot. Programme : Les plus belles musiques de film de Miyazaki�œ Princesse Mononoke�œ Mon Voisin Totoro�œ Le Vent se lève�œ Le Château Ambulant�œ Kiki la petite sorcière�œ Ponyo�œ Le Voyage de Chihiro�œ Le Château dans le Ciel … Le Grissini project ? Un Quatuor de musiciens, stars de la musique à l’image !Quand le classique rencontre la pop culture : des reprises de films, d’animés et jeux vidéo qui se comptent en millions de vues sur internet ! Distribution :GRISSINI PROJECTavecRomain Vaudé, PianoMaja Samuelsson, ChantJohannes Sciacco, ViolonBéla Beer, VioloncellePlacement Libre – ouverture des portes à 20h. Johan Veron, Valentin Catil, Romain Vaudé Votre billet est ici SALLE CORTOT PARIS 78 rue Cardinet Paris Après les succès de la saison dernière ils reviennent pour des soirées envoûtante dans la superbe Salle Cortot.

Programme : Les plus belles musiques de film de Miyazaki �œ Princesse Mononoke �œ Mon Voisin Totoro �œ Le Vent se lève �œ Le Château Ambulant �œ Kiki la petite sorcière �œ Ponyo �œ Le Voyage de Chihiro �œ Le Château dans le Ciel … Le Grissini project ? Un Quatuor de musiciens, stars de la musique à l’image ! Quand le classique rencontre la pop culture : des reprises de films, d’animés et jeux vidéo qui se comptent en millions de vues sur internet ! Distribution : GRISSINI PROJECT avec Romain Vaudé, Piano Maja Samuelsson, Chant Johannes Sciacco, Violon Béla Beer, Violoncelle Placement Libre – ouverture des portes à 20h. .44.0 EUR44.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SALLE CORTOT Adresse 78 rue Cardinet Ville PARIS Tarif 44.0-44.0 lieuville SALLE CORTOT PARIS Departement Paris

SALLE CORTOT PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Musique Des Films De Miyazaki Par Le Grissini Project SALLE CORTOT 2023-02-16 was last modified: by Musique Des Films De Miyazaki Par Le Grissini Project SALLE CORTOT SALLE CORTOT 16 février 2023 Salle Cortot Paris

PARIS Paris