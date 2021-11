Paris Théâtre Centre Mandapa île de France, Paris Musique de l’Inde du Nord Théâtre Centre Mandapa Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 18 novembre 2021

Concert Christophe Lartillot, bansuri Julien Leroy, tabla Concert C’est lors d’un concert de Hariprasad Chaurasia que Christophe découvre sa vocation. Il approche différents maîtres et devient disciple de Harsh Wardan. Depuis, sa réputation s’est confirmée par l’intériorité de son jeu et dans ses collaborations diverses. Il partage ses concerts avec le tabliste Julien Leroy, formé auprès de Alamaprabhu Kadkol et enseignant au sein de l’Association Kalavistar. Concerts -> Musiques du Monde Théâtre Centre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013

