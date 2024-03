Musique de l’Inde du Nord : duo Sarod et Tabla Cosmopolis Nantes, jeudi 7 mars 2024.

Musique de l’Inde du Nord : duo Sarod et Tabla Concert de Jordi Prats (Sarod) et Alexis Weisgerber (Tabla) Jeudi 7 mars, 20h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, sous réserve des places disponibles

Concert de musique classique d’Inde du Nord avec un instrument rarement joué en Europe : le Sarod, luth indien aux influences d’Asie Centrale et de Perse, digne héritier du Rebab afghan

JORDI PRATS

Originaire de Barcelone, Jordi Prats est un joueur de sarod accompli qui s’est formé de nombreuses années en Inde auprès de Shib Das Chakraborty, dans le style de Maiyar. En Espagne, il compose et joue pour des projets d’horizons variés (album original avec le groupe “3.14”, création musicale pour la compagnie de danse classique Gungur, concerts de musique hindoustanie).

ALEXIS WEISGERBER

Il sera accompagné au tabla, percussion emblèmatique de l’Inde du Nord, par Alexis Weisgerber, musicien nantais pratiquant les percussions indiennes et intervenant au sein de l’association Uthana.

La musique Khayal, du nord de l’Inde, est née des influences croisées des temples hindous et des cultures arabo-persanes. Cet art riche d’un système basé sur l’improvisation autour des “Ragas” (cadres mélodiques), dépeint les sentiments de l’âme, les saisons, les moments du jour et de la nuit, dans un dialogue musical spontané et progressif entre le soliste et l’accompagnateur.

Concert précédé d’une conférence à 19h. Entrée dans la limite des places disponibles

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/