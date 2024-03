Musique de l’Inde du Nord : duo chant et tabla Cosmopolis Nantes, jeudi 7 mars 2024.

Musique de l’Inde du Nord : duo chant et tabla Concert de Madhubanti Sarkar (chant) et Alexis Weisgerber (tabla) Jeudi 7 mars, 20h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T21:30:00+01:00

Concert de chant khayal du nord de l’Inde

MADHUBANTI SARKAR

Issue d’une famille de musiciens de Calcutta (Inde), Madhubanti a été initiée à la musique classique de l’Inde du Nord (style Hindustani) dès son enfance par son père, Goutam Kumar Sarkar, avant de suivre l’enseignement de M. Santanu Bandyopadhyay (célèbre maître de Vishunupur Gharana) de Mme Dalia Rahut, digne représentante de l’Ecole de Benares Gharana.

ALEXIS WEISGERBER

Elle sera accompagnée à la percussion TablaAlexis Weisgerber, musicien nantais pratiquant les percussions indiennes et intervenant au sein de l’association Uthana.

Ensemble, Madhubanti et Alexis élaborent une trame musicale autour du Raga (entité mélodique qui évoque un sentiment, une saison, un moment du jour ou de la nuit, littéralement « qui colore l’âme ») et improvisent dans un dialogue spontané fait d’envolées virtuoses, d’improvisations mélodiques et progressives, de jeux rythmiques complexes et de grooves surprenants.

La musique Khayal, du nord de l’Inde, est née des influences croisées des temples hindous et des cultures arabo-persanes. Khayal vient d’un mot arabe qui signifie « imagination » et cette musique attache une grande importance à l’improvisation.

Concert précédé d’une conférence à 19h. Entrée dans la limite des places disponibles

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

Madhubanti Sarkar