Musée de l’Armée, le samedi 18 septembre à 16:30

avec le concours de la pianiste Dana Ciocarlie. Direction Claude Kesmaecker **Programme :** Tchaïkovski, _Ouverture 1812_, pour orchestre Canat de Chizy, _Sailing_ (création) pour piano seul Beethoven, _Concerto n°2, en si bémol majeur_, opus 19, pour piano et orchestre Saint – Saëns, _Bacchanale_, extraite de l’opéra _Samson et Dalila_ (Acte III scène 3) Modalités : sur réservation dans la limite des places disponibles (retrait des billets le jour-même au point d’information « Concerts »). Lieu : cathédrale Saint-Louis des Invalides Durée : 1h Horaire : samedi 18 septembre à 16h30

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

