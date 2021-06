Musique de la Légion étrangère Auriol, 24 juin 2021-24 juin 2021, Auriol.

Musique de la Légion étrangère 2021-06-24 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-24 20:30:00 20:30:00 Quartier des Artauds Espace de la Confluence

Auriol 13390 Auriol

Dès le XIXe siècle, des arrangements sur des thèmes populaires, des airs d’opéra connus, des ouvertures, des fantaisies ou des pots-pourris, composent son répertoire, puis des œuvres de plus grande envergure l’enrichissent peu à peu.



Au fil des décennies, et malgré la modicité de ses moyens d’existence, la Musique de la Légion se fait remarquer par ses qualités musicales.



Cet ensemble évoluera au rythme de l’Histoire, connaîtra plusieurs conflits et même deux dissolutions, mais verra son essor sans cesse grandir. La Musique de la Légion étrangère rejoint la ville d’Aubagne en 1962.



Elle conserve encore les traditions du chapeau chinois, du fifre et du port bas du tambour imposé par la cadence lente de ses marches. Sous la direction du lieutenant-colonel Émile Lardeux, la Musique de la Légion étrangère se produit dans toute la France.

L’histoire de la Musique de la Légion étrangère débute avec la création de la Légion, en 1831.

